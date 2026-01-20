Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

YPG Suriye'de ne yapmak istiyor? Yılmaz Bilgen 'Tamamen yakacaklar' diyerek her şeyi örgütün iç yapısıyla açıkladı: 8 bin Alman katil var

Suriye'de ilan edilen ateşkes 1 gün bile yürürlükte kalmazken ordu yeni bir harekata başladı. Türkiye gazetesi muhabiri YPG'nin planını açıklayarak örgütün sivilleri ateşe attığını ve içerisinde başta Almanya olmak üzere yabancı ülkelerden çok sayıda terörist bulunduğunu söyledi. Bilgen ayrıca YPG'nin stratejik bölgeleri tamamen yakacağını öne sürdü.

Selahattin Demirel
20.01.2026
20.01.2026
Suriye'de terör örgütü YPG ile ateşkes saatler sonra bozulurken ordu yeni operasyona başladı. Ateşkesin neden sürmediğini ve YPG'nin planını Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen açıkladı.

TGRT Haber'de Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına programına katılan Bilgen "Bizim Karakozak'ın hemen karşısındaki tepeler de alındı. PKK'nın Suriye ordusu karşısındaki direnebileceği, Kobani'yi, Ayn el-Arab'ı savunabilecekleri tüm muhkem kaleler ele geçirildi." diyerek bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

"PKK SİVİLLERİ ATEŞE ATIYOR"

Bilgen bölgeden edindiği önemli gelişmeleri şu şekilde açıkladı: "Birçok sivili inanılmaz derecede ateşe atıyor PKK. Şimdi Mahmud Berhidan'ın konuşmasını tercüme ettik az önce. Ben yani son dakika konuşması var. Bu Mahmud Berhidan kim biliyor musun? Bahoz kadar sözü geçen birisi.

Şam'la konuştum az önce. Bugün El Şara 'Biz bunu bugün bitirelim, bunu paraf edelim, hiç zamanımız yok. Çünkü ben 14 maddeyi açıkladım.' diyor. Ondan önce de biliyorsun anayasal bir teminatla Kürtlerle alakalı bir yol haritası belirlendi.

"TOM BARRACK DA AHMED ŞARA'YA KATILIYOR"

Ferhat Abdi Şahin diyor ki: 'Bana 2 saat ver.' Sonra 2 saatlik süre geçiyor. Bu 2 saatin sonunda diyor ki: 'Bana tekrar süre ver Haseke'ye gideyim. Ben Kamışlı'ya gideceğim ve bunu Kandil'le de müzakere edeceğim.'

YPG Suriye'de ne yapmak istiyor? Yılmaz Bilgen 'Tamamen yakacaklar' diyerek her şeyi örgütün iç yapısıyla açıkladı: 8 bin Alman katil var

Yani doğal olarak Suriye Cumhurbaşkanı da ya diyor ki: 'Bunun böyle bir tarafı yok. Bekleyecek bir zaman değil. Bu işin bugün burada şimdi hallolması lazım ve Tom Barrack da Ahmet El Şara'ya katılıyor 'Biz buraya çözüm üretmek için geldik.' diyor. Böyle bir arka plan var.

"BURAYI TAMAMEN YAKACAKLAR"

Aslında orada belli ama bütün çıkışları, bütün hareketleri zaten bu anlaşmayı bozmak üzere. Ama Haseke'de ve Ayn el-Arab'ta, Kamışlı'da işte bak buradan eğer direkt gidersen Yarubiye'ye kadar Maliki'ye, Dırbesi'ye, Telsamir, Şeddadi ki Şeddadi alındı. Bir de Rumeylan var burada. Rumeylan'da biraz da petrol kuyuları falan var. Burayı tamamen yakacaklar.

"MAHMUD BERHİDAN 'SEN KİMSİN' DEDİ"

"Sen kimsin?" dedi Mahmud Berhidan. Kandil dedi ki 'Mazlum Kobani' denilen ki 'mazlum' falan değil bu adam. Bu adam Ferhat Abdi Şahin ya. bu zokayı yutmayalım. Rojava, Kobani, Mazlum Kobani. Bakın bunlar zehirli haplar. Ya Ceziretül Arap burası ya. Yakup burası binlerce yıldır yani yüzlerce yıldır burası Ceziretü'l Arap. Ya ayıptır yani günahtır bu. Rojava nedir hocam? Kobani nedir yani?

YPG Suriye'de ne yapmak istiyor? Yılmaz Bilgen 'Tamamen yakacaklar' diyerek her şeyi örgütün iç yapısıyla açıkladı: 8 bin Alman katil var

"BU ADAMIN NERESİ MAZLUM?"

'Mazlum Kobani' bu adamın neresi mazlum? Bu adam bir katil. İsterseniz bir Google'a tıklayın. Ferhat Abdi Şahin'in Kandil'deki fotoğraflarına bakın. Hakkari'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta katıldığı eylemler var bu mazlum denilen adamın. Bu zokayı lütfen kimse yutmasın, bir. İkincisi halen SDG ve benzeri yapılar üzerinden çok masumlaştırılıyor Türk medyasında.

DEM PARTİ'NİN NUSAYBİN'DE TOPLANTI YAPMA KARARI

Dediler ki Nusaybin'de Suruç'ta kim var? Sınırda kim var Urfa'da? Türk halkını buraya çağırıyoruz. DEM Parti de Nusaybin'de toplantı yapacak. Irak'taki Kürtleri çağırıyorlar.

YPG Suriye'de ne yapmak istiyor? Yılmaz Bilgen 'Tamamen yakacaklar' diyerek her şeyi örgütün iç yapısıyla açıkladı: 8 bin Alman katil var

Bütün hikaye şu: Bugün Dışişleri Bakanı'mız da söyledi, içlerinde en az 7-8 bin Almanya'dan, Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den gelen katil var. Şeyh Maksut'ta bütün operasyonu yöneten adam değil mi? Bir Türk, sol ayağı protez, Hendek Savaşı'nda ayağını vurmuşlar. Yaralı çıkmış ve şey maksut da. Şimdi bu mesela Mahmut Berhidan'dan tut bütün Bahoz ve bütün elebaşları bu ülkenin çocukları değil."

#Dünya
TGRT Haber
