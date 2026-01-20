Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Suriye ordusu yeniden operasyona başladı: YPG/SDG anlaşmayı reddetti

Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'nin yeniden anlaşmadan cayması üzerine harekata geçerek Haseke'yi kuşattı. Ahmed Şara ile görüşen Mazlum Abdi'nin maddeleri reddetmesiyle anlaşma fiilen çöktü. Suriye ordusu bunun üzerine operasyonlarına yeniden başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, örgütün ABD'den destek göremediğini ve Şam yönetiminin bu gece bu işi bitireceğini ifade etti.

Haber Merkezi
|
20.01.2026
saat ikonu 00:01
|
20.01.2026
saat ikonu 00:44

Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun ardından ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın imzalandı. Ancak bugün gerçekleşen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terörist başı Abdi'nin görüşmesinde terör örgütünün anlaşma maddelerini reddettiği ortaya çıktı.

SURİYE ORDUSU YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Görüşmenin olumsuz geçmesinin ardından Suriye ordusu yeni operasyona başlayarak Haseke'ye doğru harekete geçti.

"ŞAM YÖNETİMİ BU GECE BU İŞİ BİTİRECEK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, operasyonun başladığını ve Amerikan desteği bile alamayacaklarını belirterek “Bugünkü görüşme bardağı taşıran damla oldu. Mazlum Abdi'nin bu teklifi reddetmesiyle operasyon başladı. Şam yönetimi bu gece bu işi bitirecek.” yorumunda bulundu.

Suriye ordusu yeniden operasyona başladı: YPG/SDG anlaşmayı reddetti

ŞARA-ABDİ GÖRÜŞMESİNDEN SONRA TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmelerin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi. Liderlerin Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Liderler, DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı" denildi.
Liderlerin bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görmek istediklerini ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Görüşmede Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat vermenin önemi vurgulanarak, bir dizi bölgesel konu ele alındı" denildi.

Suriye ordusu yeniden operasyona başladı: YPG/SDG anlaşmayı reddetti

DÜN ANLAŞMA İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

