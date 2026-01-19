Menü Kapat
Gündem
Suriye Ordusu YPG'yi süpürürken DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı mı?

Suriye ordusu, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/SDG'yi yaptığı operasyonla bölge dışına çıkardı. Süpürme harekatı esnasında yönetimin Türkiye'nin de desteğiyle DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı iddiası öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suriye Ordusu YPG'yi süpürürken DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı mı?
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın yankıları sürerken terör örgütü iltisaklı bazı kişiler tarafından dezenformasyon içerikli bilgiler yayılmaya çalışılıyor. Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılan harekatlarda bölgede tutuklu bulunan DEAŞ mensubu teröristlerin Türkiye'nin de desteğiyle serbest bırakıldığı iddiasına açıklık getirildi.

Suriye Ordusu YPG'yi süpürürken DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı mı?

"DEAŞ'A EN BÜYÜK DARBEYİ VURAN ÜLKE TÜRKİYE"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır.

DEAŞ’a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir.

Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2013310674915434498?s=20

