Suriye Ordusu YPG'yi süpürürken DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı mı?

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın yankıları sürerken terör örgütü iltisaklı bazı kişiler tarafından dezenformasyon içerikli bilgiler yayılmaya çalışılıyor. Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılan harekatlarda bölgede tutuklu bulunan DEAŞ mensubu teröristlerin Türkiye'nin de desteğiyle serbest bırakıldığı iddiasına açıklık getirildi.

"DEAŞ'A EN BÜYÜK DARBEYİ VURAN ÜLKE TÜRKİYE"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır.

DEAŞ’a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir.

Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2013310674915434498?s=20