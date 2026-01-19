Menü Kapat
Dünya
Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ardından gelen katliam iddialarına dair terör örgütü YPG'ye soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, ilinde örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması

DEVLET KURUMLARI TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGELERE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ise açıklamasında, devlet kurumlarının terörden arındırılan Deyrizor, Haseke ve Rakka olmak üzere üç vilayetin tamamına gireceğini vurguladı.

YPG kontrolündeki bölgelerde yaşanan halk hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şara, "Doğu bölgelerindeki Arap aşiretlerimize sükunet çağrısında bulunuyor, YPG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanmasına imkan tanımalarını istiyoruz. Nihai hedefimiz ülkede tam istikrardır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması

Şara, Suriye devletinin yapısına ilişkin, "Suriye devleti karar alma mekanizması bakımından birleşik ve merkezi bir devlettir. Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı "Tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak nitelendiren Şara, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Şara ayrıca, söz konusu adımın ülkedeki fiili bölünmüşlüğün sona erdirilmesi, güvenliğin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin güçlendirilmesi açısından fırsat sunduğunu ifade etti.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, anlaşmasının imzalandığını ve YPG’nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması

Söz konusu operasyonlar, YPG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşar Esad liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.

ETİKETLER
