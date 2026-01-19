Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması

Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

DEVLET KURUMLARI TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGELERE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ise açıklamasında, devlet kurumlarının terörden arındırılan Deyrizor, Haseke ve Rakka olmak üzere üç vilayetin tamamına gireceğini vurguladı.

YPG kontrolündeki bölgelerde yaşanan halk hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şara, "Doğu bölgelerindeki Arap aşiretlerimize sükunet çağrısında bulunuyor, YPG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanmasına imkan tanımalarını istiyoruz. Nihai hedefimiz ülkede tam istikrardır." ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye devletinin yapısına ilişkin, "Suriye devleti karar alma mekanizması bakımından birleşik ve merkezi bir devlettir. Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı "Tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak nitelendiren Şara, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Şara ayrıca, söz konusu adımın ülkedeki fiili bölünmüşlüğün sona erdirilmesi, güvenliğin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin güçlendirilmesi açısından fırsat sunduğunu ifade etti.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve YPG’nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Söz konusu operasyonlar, YPG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşar Esad liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.