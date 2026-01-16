Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor

Suriye ordusu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye ve Esad rejimi kalıntılarına yönelik operasyona başladı.

16.01.2026
16.01.2026
16.01.2026 22:21

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak adeta bir çıban başı gibi çıkmaya başlayan terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin tüm etkisini kırmak için büyük operasyon başlattı.

DEYR HAFİR'İ VURMA HAZIRLIĞI

Ordu, operasyonun öncesinde Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor

YUVALANDIKLARI NOKTALAR AÇIKLANDI

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşar Esad rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

OPERASYON BAŞLADI

Yapılan hazırlıklar ve uyarılar sonrasında ordu Deyr Hafir'deki YPG hedeflerini vurmaya başladı.

ŞARA'DAN KÜRT HALKINA SESLENİŞ: FİTNE SÖYLENTİLERİNE İNANMAYIN

Operasyon hazırlığındaki Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt halkına bir seslenişte bulunarak "Fitne söylentilerine inanmayın, tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşasına katılın." dedi

Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor

Şara, seslenişinde şu ifadelere yer verdi:

"Kürt halkımıza: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Suriye'nin iyi, gelişmiş ve birleşik olmasını istiyoruz. Haklarınızın ve gizliliğinizin kanunla korunmasını garanti altına alan özel bir kararnamenin yayımlandığını duyuruyor ve güvenli bir dönüşe ve tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşa etme sürecine tam katılımınıza kapı açıyoruz."

https://x.com/AH_AlSharaa/status/2012232539901960403

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

#Dünya
