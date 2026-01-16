Menü Kapat
10°
 Selahattin Demirel

Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz

En son Halep'te Suriye ordusunun karşısında direniş gösteremeyerek otobüslerle bölgeden çıkarılan YPG'li teröristlere çağrı yapıldı. Ordunun "Örgütten ayrılın" çağrısına uyanların hiçbir ayrım yapılmadan her yerde kabul edileceği belirtildi.

16.01.2026
16.01.2026
16.01.2026

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılmaları çağrısında bulundu.

Ordu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla, terör örgütü mensuplarından YPG/SDG saflarından ayrılmalarını istedi.

YPG/SDG mensuplarından terör örgütünden ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz

"KÜRT-ARAP AYRIMI YAPILMAKSIZIN KABUL EDİLECEK"

Açıklamada, "Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği" vurgulandı.

Yaşanan sorunun bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü mensupları ve devrik Beşar Esad rejiminin kalıntılarıyla olduğu, bu unsurların sivilleri hedef almayı ve Suriye toplumunu yok etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün." ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz

BİR GRUP TESLİM OLMUŞTU

SANA'da yer alan haberde, dün bir grup YPG/SDG mensubunun Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu duyurulmuştu.

SİVİLLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Deyr Hafir'den hükümetin kontrolündeki güvenli noktalara ulaşan sivilleri, Suriye ordusu ve Sivil Savunma ekipleri karşıladı. Gelenlerin kayıtlarını tutan ekipler, insani yardım desteği de sağladı.

Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz

Güvenli bölgelere ulaşan sivilleri ve araçlarını havadan görüntüledi. Gelenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz

Sivil Savunma yetkilileri, dün ve bugün yüzlerce ailenin bölgeden çıktığını açıklamıştı. Suriye hükümeti, insani koridorun süresini uzatarak bugün 09.00-17.00 saatleri arasında da açık olacağını duyurmuştu.

