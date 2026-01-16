Suriye'de YPG'ye kıskaç! Teröristler teslim oldu

Kategoriler
Suriye’de ordu ile terör örgütü PKK/YPG arasında Halep'te yaşanan çalışmalar sonucu kentin terörden temizlenmesiyle birlikte bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Suriye resmi ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisin’e dayandırdığı haberinde, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir cephesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bıraktığı belirtildi.
Silahlarını bırakan YPG/SDG mensuplarının cephe hattındaki Suriye ordusu tarafına geçerek teslim olduğu, ordunun ise söz konusu grubu güvence altına aldığı kaydedildi.
Teslim olan YPG/SDG mensuplarının tam sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.
Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG’den temizledikten sonra, Halep’e 60 kilometre uzaklıktaki Fırat’ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı.