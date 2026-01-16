Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Bahoz Erdal ve Mihraç Ural Suriye'de köşeye sıkışan YPG için bir araya geldi

Suriye'de ordu, ülkede adeta bir çıban başına dönüşen terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi temizlemek için Deyr Hafir'e operasyon başlatırken askeri hareketliliğin öncesinde PKK elebaşı Bahoz Erdal ile Esad'a yakınlığıyla bilinen ve 2013'teki Reyhanlı saldırısının emrini veren Mihraç Ural bir araya geldi.

Bahoz Erdal ve Mihraç Ural Suriye'de köşeye sıkışan YPG için bir araya geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 23:39

ordusu 'nin ülkedeki varlığını ortadan kaldırmak için Deyr Hafir'de yeni bir operasyon başladı. Bölücü hedeflerin vurulduğu operasyon öncesi ise yaşanan gelişmeler ilgi çekti.

BAHOZ ERDAL TABKA'YA GELDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti.

Bahoz Erdal ve Mihraç Ural Suriye'de köşeye sıkışan YPG için bir araya geldi

REYHANLI'DA 52 CANIN YİTTİĞİ TERÖR EYLEMİNİN EMRİNİ VEREN MİHRAÇ URAL DA YPG'YE KATILDI

Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı.

Bahoz Erdal ve Mihraç Ural Suriye'de köşeye sıkışan YPG için bir araya geldi

REYHANLI SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşar Esad rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu.

Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor
Suriye ordusundan YPG'li teröristlere çağrı: Her yerde kabul ederiz
ETİKETLER
#pkk
#suriye
#ypg
#Deyr Hafır
#Bahoz Erdal
#Mihraç Ural
#Reyhanlı Saldırısı
#Dünya
