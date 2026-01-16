Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Ahmed Şara'dan Suriye'deki Kürtlerle ilgili kararname: Kürtçe ulusal dil oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir kararname yayımlayarak Suriyeli Kürtlerle ilgili önemli kararlar aldı. Yeni gelişmeye göre Kürtçe ulusal dil olarak kabul edilirken Nevruz Bayramı da resmi tatil ilan edildi.

Ahmed Şara'dan Suriye'deki Kürtlerle ilgili kararname: Kürtçe ulusal dil oldu
AA
16.01.2026
16.01.2026
Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

Şara, Kararname’yi imzalarken yaptığı açıklamada Suriye’deki Kürt halkına seslenerek, "Fitne rivayetlerine inanmayın; kim size bir kötülükle dokunursa karşısında bizi bulur. Biz Suriye’nin kalkınmasını, refahını ve birliğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şara, silah bırakma şartı dışında hiçbir ön şart olmaksızın, zorla yerinden edilen tüm vatandaşları güvenli bir şekilde evlerine geri dönmeye ve "ortak Suriye vatanının" inşasına katılmaya davet etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Ahmed Şara'dan Suriye'deki Kürtlerle ilgili kararname: Kürtçe ulusal dil oldu

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Ahmed Şara'dan Suriye'deki Kürtlerle ilgili kararname: Kürtçe ulusal dil oldu

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

