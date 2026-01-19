Menü Kapat
Suriye Ordusu Şeddadi’ye girdi: YPG hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin Haseke’ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishanede tutulan DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığını duyurdu. Bölgeye giren ordu güçleri güvenlik operasyonu başlattı.

Suriye Ordusu Şeddadi’ye girdi: YPG hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 19:07

ordusu, terör örgütü 'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü 'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.

MÜDAHALE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.

ORDUDAN ŞEDDADİ’YE ASKERİ GİRİŞ

Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "YPG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi.

Suriye Ordusu Şeddadi’ye girdi: YPG hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı

ANLAŞMA SONRASI YÜKSELEN GERİLİM

Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG sorumlu tutuldu.

Şam yönetimiyle YPG arasında dün varılan ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.

Terörden arındırılan Rakka'da YPG'ye ait heykeller yıkıldı
Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması
ETİKETLER
#deaş
#suriye
#ateşkes
#ypg
#Terörizm
#Şeddadi
#Dünya
