 Banu İriç

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ile görüştü: Şartları kabul etmedi iddiası!

Suriye Ordusu'nun başarıyla sonuçlanan terör örgütü YPG/SDG'yi süpürme operasyonu sonrası Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın ele alındığı görüşmede Abdi'nin şartları kabul etmediği öne sürüldü.

Banu Iriç
19.01.2026
22:35
19.01.2026
23:42

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin Şam’da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı görüşmek üzere bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ile görüştü: Şartları kabul etmedi iddiası!

"MAZLUM ABDİ ŞARTLARI KABUL ETMEDİ"


Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Medya Kritik programında iki ismin bir araya geldiğini ancak Abdi'nin şartları kabul etmediğini şu sözlerle söyledi:

“Şara ile Mazlum Abdi'nin görüştüğü ve Abdi’nin şartları kabul etmediği yönünde iddialar var. Henüz doğrulanmadı"

Küçük, ABD'nin Türkiye ve PKK arasında tercih yapmak zorunda kaldığıyla ilgili iddialara tepki göstererek "ABD masaya şartları koyduğunda Türkiye'yi mi PKK'yı mı tercih edecek diye absürt sorular soruluyor. NATO'da müttefiki olan bir ülke, dünyanın en güçlü ordularından olan bir ülke üstelik stratejik konumun en önemli noktalarında. ABD bu kadar önemli Türkiye'yi YPG ile eş tutacak. İsrail'in güvenliğiyle ilgili bir durumda tabi Amerika İsrail'i tercih eder o başka." yorumunu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ile görüştü: Şartları kabul etmedi iddiası!

ANLAŞMA İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Şara’nın taraflar arasında kabul edildiğini duyurduğu anlaşma, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

