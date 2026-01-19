Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye anlaşması sonrası 'Terörün devri kapandı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe, ülkemizin ve bölgemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan kadro olarak bizim için önemli olan aziz milletimizin, Türkiye'nin huzuru, esenliği, refahı, geleceğine güvenle umutla bakmasıdır. Hep bu anlayışla çalıştık. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek adına gece gündüz demeden koşturduk.

-Başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye'nin baş şehrini susuzluğa bırakan zihniyete bırakamayız. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından dönmüş Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır.

-Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır

-Bugünkü toplantımızda dış siyasi gelişmeleri istişare ettik. Türkiye'nin fırtınalı dönemi atlatması için alınması gereken tedbirleri görüştük. Dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en kaotik, belirsiz günlerini yaşıyor. Kural temelli uluslar arası sistem yara aldı. Hukukun gücü yerine, güçlünün hukukunun egemen olduğu küresel düzene sürükleniyoruz. Rusya Ukrayna savaşı 5'inci yılına girecek. Yüzbinlerce insan öldü, şehirler yıkıldı. Temaslara rağmen barış umutlarını artıracak yol haritası henüz oluşmadı. İran şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan sınamayla karşı karşıya, Sokaklar üzerinden yazılmak isteyen senaryoyu görüyoruz. Türkiye olarak ilkeli tutum izledik. Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi karşılıklı güven ilişkisine dayalı müzakare masasıdır. İlgili tarafları aklıselime davet ediyoruz.

-1400 yıllık ortak medeniyeti paylaştığımız Suriye'deki her gelişmeyle yakından ilgileniyoruz. Özgürlük ortamının kalıcı huzura tahvil edilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni demeden herkesindir. Kardeş Suriye halkınındır. 13,5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriye halkının kardeşi komşusu bir ülke olarak bunu sabote edecek teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet tek ordu olmazsa olmaz şarttır. Türkiye'nin desteği tamdır. Halep'in işgalden kurtarılması amacıyla askeri harekat anlaşmayla sonuçlandı. Memnuniyetle ifade etmek isterim Suriye ordusunun bu operasyonu dikkatle yönetmesi ve sivillerin zarar görmemesi için cerrah titizliğinde hareket etmesi takdire şayandır. Başarılı bir sınav vermiştir. Suriye hükümeti müzakereyi önceleyen politikasıyla en az hasarla çözüme kavuşturmuştur.

-Dün akşam Şara ile konuşma gerçekleştirdik. Kendisini tebrik ettik. Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu ve olacağını ilettik. Suriye halkını yalnız bırakmayacağız. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının anlaşmadan sevinç duyduğu anlaşılıyor. Sokaklardan yansıyan fotoğraf barış özlemini gösteriyor. Bölgemizde terörün devri kapandı. Kimse yanlış hesap yapmamalı. Biz çıkar hesabıyla değil insani hassasiyetlerle yol yürüyen bir iktidarız.