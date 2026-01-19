Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye anlaşması sonrası 'Terörün devri kapandı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Açıklamalarda bulunan Erdoğan dış politikadan iç gündeme kadar çok sayıda başlığa değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye anlaşması sonrası 'Terörün devri kapandı' mesajı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 19:03

Cumhurbaşkanı 'ın sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe, ülkemizin ve bölgemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan kadro olarak bizim için önemli olan aziz milletimizin, 'nin huzuru, esenliği, refahı, geleceğine güvenle umutla bakmasıdır. Hep bu anlayışla çalıştık. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek adına gece gündüz demeden koşturduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye anlaşması sonrası 'Terörün devri kapandı' mesajı

-Başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye'nin baş şehrini susuzluğa bırakan zihniyete bırakamayız. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından dönmüş Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır.

-Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır

-Bugünkü toplantımızda dış siyasi gelişmeleri istişare ettik. Türkiye'nin fırtınalı dönemi atlatması için alınması gereken tedbirleri görüştük. Dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en kaotik, belirsiz günlerini yaşıyor. Kural temelli uluslar arası sistem yara aldı. Hukukun gücü yerine, güçlünün hukukunun egemen olduğu küresel düzene sürükleniyoruz. Rusya Ukrayna savaşı 5'inci yılına girecek. Yüzbinlerce insan öldü, şehirler yıkıldı. Temaslara rağmen barış umutlarını artıracak yol haritası henüz oluşmadı. İran şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan sınamayla karşı karşıya, Sokaklar üzerinden yazılmak isteyen senaryoyu görüyoruz. Türkiye olarak ilkeli tutum izledik. Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi karşılıklı güven ilişkisine dayalı müzakare masasıdır. İlgili tarafları aklıselime davet ediyoruz.

-1400 yıllık ortak medeniyeti paylaştığımız 'deki her gelişmeyle yakından ilgileniyoruz. Özgürlük ortamının kalıcı huzura tahvil edilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni demeden herkesindir. Kardeş Suriye halkınındır. 13,5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriye halkının kardeşi komşusu bir ülke olarak bunu sabote edecek teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet tek ordu olmazsa olmaz şarttır. Türkiye'nin desteği tamdır. Halep'in işgalden kurtarılması amacıyla askeri harekat anlaşmayla sonuçlandı. Memnuniyetle ifade etmek isterim Suriye ordusunun bu operasyonu dikkatle yönetmesi ve sivillerin zarar görmemesi için cerrah titizliğinde hareket etmesi takdire şayandır. Başarılı bir sınav vermiştir. Suriye hükümeti müzakereyi önceleyen politikasıyla en az hasarla çözüme kavuşturmuştur.

-Dün akşam Şara ile konuşma gerçekleştirdik. Kendisini tebrik ettik. Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu ve olacağını ilettik. Suriye halkını yalnız bırakmayacağız. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının anlaşmadan sevinç duyduğu anlaşılıyor. Sokaklardan yansıyan fotoğraf barış özlemini gösteriyor. Bölgemizde terörün devri kapandı. Kimse yanlış hesap yapmamalı. Biz çıkar hesabıyla değil insani hassasiyetlerle yol yürüyen bir iktidarız.

ETİKETLER
#Ekonomi
#suriye
#recep tayyip erdoğan
#kabine toplantısı
#güvenlik
#Diplomaasi
#TÜRKİYE
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.