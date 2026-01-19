Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa'da 3. pist ve yeni kulenin açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.'' dedi.

SAYI 60'A YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek.

Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

DÜNYADA 7'NCİ SIRADAYIZ

İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu.

Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

(Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti ve yeni kulesi) 298 milyon avro yatırım değerine sahip projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik.