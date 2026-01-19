Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa'da 3. pist ve yeni kulenin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu sayısı istatistiklerini vererek Türkiye'nin Avrupa'da 2. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, hava ulaşımında yeni hedeflerden bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesini açtı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa'da 3. pist ve yeni kulenin açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.'' dedi.

SAYI 60'A YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek.

Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

DÜNYADA 7'NCİ SIRADAYIZ

İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu.

Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

(Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti ve yeni kulesi) 298 milyon avro yatırım değerine sahip projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: 'Destek artarak sürecek'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.