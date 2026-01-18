Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: 'Destek artarak sürecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

"DESTEK ARTARAK SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirttiğini aktaran Duran, "Cumhurbaşkanı'mız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti." ifadelerine yer verdi.