Şamil Tayyar, Suriye'deki anlaşmada perde arkasında yaşananları aktardı: 'Türkiye'nin bölgeye mührüdür'

Suriye ordusu tüm uyarılara rağmen mutabakata uymayıp işgali sürdüren terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG/YPG'ye operasyon düzenleyerek bölgeden süpürdü. Yapılan son ateşkese göre silahlar Suriye ordusuna devredilecek, işgal edilen yerler ve enerji kaynakları Şam yönetimine bırakılacak.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE MÜHRÜDÜR"

Gazeteci/yazar Şamil Tayyar 14 maddelik anlaşmayı yorumlayarak Türkiye'nin mührünün vurulduğunu söyledi. Tayyar, "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki 14 maddelik anlaşmayı nasıl okumalıyız?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ve süreç nasıl nihayete erdi, perde gerisinde neler yaşandı? Anlaşma metni paylaşıldı ama önce ana hatlarını belirtelim. Bir defa SDG tarihe karıştı. Silahları Suriye ordusuna teslim edecek, kadroları tümen/tabur gibi kurumsal olarak değil güvenlik soruşturmalarının temiz çıkması halinde bireysel olarak savunma bakanlığı ve içişleri bakanlığına geçecek. Tüm sınır kapıları, petrol/gaz sahaları ve su kaynakları Şam yönetimine bırakılacak. Deyrizor ve Rakka, idari ve askeri olarak tamamen Şam’a devredilecek. SDG’nin tek kazancı Haseke Valiliği. İsterse Mazlum Abdi isterse önereceği kişi vali olarak atanacak. Ayn-el Arab’tan (Kobani) ağır askeri silahlar çekilecek ancak İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmak üzere kent sakinlerinden yerel güvenlik gücü oluşturulacak."

"CUMHURİYETÇİLER KARŞI ÇIKTI, CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRDİ"

Tayyar ayrıca perde arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da görüşmelerde onayının alındığını hatta bazı Cumhuriyetçilerin anlaşmaya karşı çıktığını aktardı:

"Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam ve Erbil’de anlaşma metnini oluştururken, Washington ve Ankara arasında da yoğun görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Trump’ın rızasından sonra anlaşmaya son şekli verildi. Bir küçük ayrıntı. ABD’de bazı Cumhuriyetçiler anlaşmaya karşı çıktı, Cumhurbaşkanımızın devreye girerek Trump’ı ikna etmesiyle kriz aşıldı. Velhasıl. Terör unsurlarının tasfiyesi, herkesin kardeşçe yaşayacağı yeni Suriye’nin birlik ve dirliğini öngören bu anlaşma, Türkiye’nin bölgeye mührüdür."



