TGRT Haber
Editor
 Berkay Alptekin

Terör örgütü kiliseyi adeta fabrikaya çevirmiş! Dron atölyesi ilk kez görüntülendi

Suriye ordusu Tabka şehrini terör örgütü YPG'den kurtardı. Ordunun girdiği bir kilisede örgütün dron atölyesi tespit edildi. Bodrum katında patlamaya hazır dronlar, dron parçaları ve bomba düzenekleri bulundu.

AA
18.01.2026
18.01.2026
Suriye ordusunun ilerleyişi sürüyor. Tabka şehri terör örgütü YPG'nin elinden kurtarıldıktan sonra örgütün dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntülendi.

Terör örgütü kiliseyi adeta fabrikaya çevirmiş! Dron atölyesi ilk kez görüntülendi

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

Terör örgütü kiliseyi adeta fabrikaya çevirmiş! Dron atölyesi ilk kez görüntülendi

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka şehrinin kontrolünü terör örgütü YPG'den almıştı.

Terör örgütü kiliseyi adeta fabrikaya çevirmiş! Dron atölyesi ilk kez görüntülendi

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Terör örgütü kiliseyi adeta fabrikaya çevirmiş! Dron atölyesi ilk kez görüntülendi
