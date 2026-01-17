Suriye ordusu ilerliyor! Terör örgütü YPG'nin kent girişindeki sözde bayrağı indirildi

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile ordu kente girmeye başladığını duyurdu. Suriye ordusu Deyr Hafir bölgesinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Ordu, Deyr Hafir kentinin girişinde bulunan PKK/YPG'ye ait sözde bayrağı indirdi. Suriye Devleti lehine bölgede dengeler hızlı bir şekilde değişiyor ve terör örgütü herhangi bir direniş gösteremiyor.