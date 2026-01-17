Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti! Askerler Deyr Hafir bölgesine girmeye başladı

Son dakika haberi: Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile ordu kente girmeye başladığını duyurdu.

17.01.2026
17.01.2026
saat ikonu 10:21

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollardaki toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu, Deyr Hafir’de kontrolü tesis etmek amacıyla kentin batı kesiminden bölgeye girdi.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusuna bağlı birliklerin ilk unsurlarının Deyr Hafir’den hareketle Fırat Nehri’nin batı yakasına giriş yapmaya başladığını bildirdi.

Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti! Askerler Deyr Hafir bölgesine girmeye başladı

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti! Askerler Deyr Hafir bölgesine girmeye başladı

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti! Askerler Deyr Hafir bölgesine girmeye başladı

#Dünya
