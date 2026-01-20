Şeriat sözü tepki çekmişti! Esra Erol'dan eleştirilere cevap var

Esra Erol'da programında konuğun "Şeriatın kestiği parmak acımaz." sözü üzerine "Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var." diyerek tepkilerin odağına oturan Esra Erol bir açıklama yaptı.

Programında eleştirilere cevap veren Erol "Yayıncılık çok zor." diyerek "Canlı yayın yapmak daha zor ve doğası gereği anlık gelişmelerle, reflekslerle ilerleyen bir iş." şeklinde konuştu.

"VERDİĞİM CEVAP YANLIŞ ANLAŞILDI"

Tepkilere neden olan sözü için yanlış anlaşıldığını belirten Erol şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü programımız sırasında stüdyodaki konuğun sözüne canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı. Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir.

"İSLAM DİNİNE SAYGI BENİM İÇİN TEMEL BİR DURUŞTUR"

Özellikle bu yayın döneminin başından itibaren kültürümüzün özüne dönmek vurgusunu defalarca söylemeyi görev bildim. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek ya da rencide etmemek gibi bir yanlışın içinde olmamaya da hep özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan, tartışmalara konu olmaktan üzüntü duyuyorum. Her zaman iyiden, iyilikten yana kültürümüzün özüne vurgu yaparak yürümeye, bize ihtiyaç duyan herkesin derdine deva olmak için çalışmaya devam edeceğim."