Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Şeriat sözü tepki çekmişti! Esra Erol'dan eleştirilere cevap var

Esra Erol "Burada şeriat yok, Orta Doğu'da var" sözü sonrası oluşan tepkilere cevap verdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Erol, "İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur." diyerek "İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 05:57
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 06:00

Esra Erol'da programında konuğun "Şeriatın kestiği parmak acımaz." sözü üzerine "Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var." diyerek tepkilerin odağına oturan Esra Erol bir açıklama yaptı.

Programında eleştirilere cevap veren Erol "Yayıncılık çok zor." diyerek "Canlı yayın yapmak daha zor ve doğası gereği anlık gelişmelerle, reflekslerle ilerleyen bir iş." şeklinde konuştu.

"VERDİĞİM CEVAP YANLIŞ ANLAŞILDI"

Tepkilere neden olan sözü için yanlış anlaşıldığını belirten Erol şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü programımız sırasında stüdyodaki konuğun sözüne canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı. Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir.

Şeriat sözü tepki çekmişti! Esra Erol'dan eleştirilere cevap var

"İSLAM DİNİNE SAYGI BENİM İÇİN TEMEL BİR DURUŞTUR"

Özellikle bu yayın döneminin başından itibaren kültürümüzün özüne dönmek vurgusunu defalarca söylemeyi görev bildim. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek ya da rencide etmemek gibi bir yanlışın içinde olmamaya da hep özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan, tartışmalara konu olmaktan üzüntü duyuyorum. Her zaman iyiden, iyilikten yana kültürümüzün özüne vurgu yaparak yürümeye, bize ihtiyaç duyan herkesin derdine deva olmak için çalışmaya devam edeceğim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erol Evgin'den Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine tepki
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.