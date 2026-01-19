Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı

Esra Erol'un programında "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözü üzerine söyledikleri tepki konusu oldu. HÜDA PAR Milletvekili Şehzade Demir "Program ne zaman kapatılacak?" diye sorarken BBP lideri Mustafa Destici de "İnancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hâlâ program yapabiliyor?" sözüyle adeta bir çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 05:58

Esra Erol'da programında bir konuk "Şeriatın kestiği parmak acımaz." cümlesini kullanınca program sunucusu Esra Erol "Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" diye karşılık verdi. Erol'un sözleri stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanırken görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler ortaya çıktı.

Esra Erol'a sosyal medya kullanıcıları arasında tepki gösterenler olduğu gibi siyasilerden de eleştiri dolu açıklamalar yapanlar oldu.

Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı

ŞEHZADE DEMİR: BU KADIN NE ZAMAN KOVULACAK?

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esra Erol sevdasının arkasında ne var?" diye sorarak şu ifadeleri kullandı:

"ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?"

https://x.com/sehzadedemir/status/2012637293840920945

MUSTAFA DESTİCİ: NASIL OLUYOR DA HALA PROGRAM YAPABİLİYOR?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de olaya tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, şeriatın ne olduğu hakkında bilgi vererek

"Şeriat Kur'an demektir.

Şeriat İslam demektir.

Şeriat Müslüman demektir.

Müslüman Türk demektir.

Şeriat adalet demektir." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı

Destici, paylaşımının devamında Esra Erol'un hala program yapabilmesini nedenini sorarak "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" cümlelerini sarf etti.

https://x.com/Mustafa_Destici/status/2012910739179049248

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'da beklenmedik haber! "Rıza Baba ayrıldı" iddiaları sosyal medyayı salladı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.