Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı

Esra Erol'da programında bir konuk "Şeriatın kestiği parmak acımaz." cümlesini kullanınca program sunucusu Esra Erol "Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" diye karşılık verdi. Erol'un sözleri stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanırken görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler ortaya çıktı.

Esra Erol'a sosyal medya kullanıcıları arasında tepki gösterenler olduğu gibi siyasilerden de eleştiri dolu açıklamalar yapanlar oldu.

ŞEHZADE DEMİR: BU KADIN NE ZAMAN KOVULACAK?

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esra Erol sevdasının arkasında ne var?" diye sorarak şu ifadeleri kullandı:

"ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?"

https://x.com/sehzadedemir/status/2012637293840920945

MUSTAFA DESTİCİ: NASIL OLUYOR DA HALA PROGRAM YAPABİLİYOR?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de olaya tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, şeriatın ne olduğu hakkında bilgi vererek

"Şeriat Kur'an demektir.

Şeriat İslam demektir.

Şeriat Müslüman demektir.

Müslüman Türk demektir.

Şeriat adalet demektir." ifadelerini kullandı.

Destici, paylaşımının devamında Esra Erol'un hala program yapabilmesini nedenini sorarak "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" cümlelerini sarf etti.

https://x.com/Mustafa_Destici/status/2012910739179049248