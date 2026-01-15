RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), vatandaş şikayetleri ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alarak, iki dijital platformun da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına yaptırım uyguladı. Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Konuşanlar gibi yapımlara ceza kesti.

VELİAHT VE HALEF DİZİLERİNE CEZA

RTÜK, denetimde “Veliaht” dizisinin dört farklı bölümünde yer alan bazı sahnelerde şiddetin normalleştirildiği gerekçesiyle yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümlerinde evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

Disney+’a, “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin, Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.