Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza

RTÜK, şiddeti özendirdiği gerekçesiyle Veliaht dizisine ve ahlaki değerlere aykırı bulduğu Halef: Köklerin Çağrısı dizisine ceza kesti. Ayrıca Hasan Can Kaya2nın sunduğu Konuşanlar'a da ceza kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 15:12

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), vatandaş şikayetleri ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alarak, iki dijital platformun da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına yaptırım uyguladı. Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Konuşanlar gibi yapımlara kesti.

VELİAHT VE HALEF DİZİLERİNE CEZA

RTÜK, denetimde “Veliaht” dizisinin dört farklı bölümünde yer alan bazı sahnelerde şiddetin normalleştirildiği gerekçesiyle yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümlerinde evli bir erkeğin ikinci kez evlenmesinin, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, yüzde 2 idari para cezası verdi.

RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza

Disney+’a, “Konuşanlar” programının 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin, Spotify’a ise bazı çalma listelerinin ve şarkıların isimlerinin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

RTÜK'ten Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerine ceza
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
irem Derici ödül törenine katılanları eleştirdi: Hep aynı tayfa var
ETİKETLER
#ceza
#şiddet
#dizi
#rtük
#program
#Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
#Argo Sözler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.