Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik" dedi.
Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.
'Kobra Murat' adıyla tanınan Murat Divandiler, konuk olduğu programda, '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda ise evinin kapılarını kameralara açan Kobra Murat'ın tuvaleti ve mutfağı dahil her yeri altın kaplattığı görülmüştü.