Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Kobra Murat adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan Adliyesi'nde görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Kobra Murat duruma açıklık getirdi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik" dedi.

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik" dedi.

KOBRA MURAT ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE! GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Kobra Murat adıyla bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kobra Murat, gazetecilerin adliyeye geliş nedenine yönelik sorusu üzerine, "İhale ile bir ev aldık. Onun parasını yatırmaya, imza atmaya geldik. Hepinizi öpüyorum, evimin yanında bir arsa vardı. Anlaşmazlık varmış aralarında, sattılar. Biz de açık arttırmaya girdik, aldık, şimdi parasını yatırmaya gidiyoruz" dedi.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı

KOBRA MURAT MAL VARLIĞI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

'Kobra Murat' adıyla tanınan Murat Divandiler, konuk olduğu programda, '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda ise evinin kapılarını kameralara açan Kobra Murat'ın tuvaleti ve mutfağı dahil her yeri altın kaplattığı görülmüştü.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı
ETİKETLER
#Magazin
