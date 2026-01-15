irem Derici ödül törenine katılanları eleştirdi: Hep aynı tayfa var

11. kez gerçekleşen ödül törenine iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Gecede 25 farklı kategoride ödül dağıtıldı. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlenirken, Yılın Sürdürülebilir Başarı ödülünü kıymetli sanatçı Kenan Doğulu aldı. Doğulu'ya ödülünü Nükhet Duru teslim etti. Gecede Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi isimler de stilleriyle çok konuşuldu.

İREM DERİCİ'DEN ÖDÜL TÖRENİ ÇIKIŞI

Şarkıcı İrem Derici ödül gecesi ile ilgili yaptığı paylaşımda; "İrem Derici, ödül törenlerine katılan isimlerin hep aynı olmasını eleştirdi: “Kız bu stil ödüllerinde yıllardır hep aynı tayfa var, ne bi’ kişi ekleniyor, ne bi’ kişi çıkıyor. Ha taş gibiydi herkes, bayıla bayıla izledim o ayrı (Serenay, Zeynep, Duygu favori kızlarım ❤️) ama acayip değil mi? Vize çıkmıyor millete demek. Melike Şahin muazzam bi’ styling çizgisinde mesela uzun süredir, onu da görmek isterdi bu gözler. Ay neyse bugün boş günüm, yarınlar yokmuşçasına yemek yiyeceğim" dedi.

Bazı kullanıcılar İrem Derici'ye hak vererek, "Kendi aralarında ödüller dönüyor", "Hiç yanlışı yok" gibi yorumlar yaptı. Bazıları ise bu isimleri, seyirci görmek istediği katılmalarının normal olduğunu savundu.