Magazin
 Dilek Ulusan

Demet Özdemir ile Barış Arduç arasında soğuk rüzgarlar!

Dün gerçekleşen ödül törenine kıyafetler kadar yaşanan gerilim de dikkat çekti. Peş peşe kameralar karşısına geçen Barış Arduç ile Demet Özdemir'in birbirlerine selam vermemesi ve bakışları dikkat çekti.

15.01.2026
11:20
15.01.2026
11:20

Dün gerçekleşen ödül törenine birçok ünlü isim akın etti. Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Demet Özdemir, Hande Erçel ve Sinem Ünsal gibi isimler gecede şıklık yarışında yarışırken, Barış Arduç ile Demet Özdemir arasında yaşananlar ise dikkatlerden kaçmadı.

DEMET ÖZDEMİR İLE BARIŞ ARDUÇ ARASINDA GERGİNLİK

Birsen Altuntaş'ın yaptığı paylaşımda, İki ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Barış Arduç'un gala girişinde fotoğraf çektirdikleri sırasında yaşadıkları gergin anlar kameralara yansıdı. Birbirlerine selam vermeyen ikiliden Demet Özdemir'in kendisini beklemeden fotoğraf çektirmesine sinirlendiği iddia edildi.

Demet Özdemir ile Barış Arduç arasında soğuk rüzgarlar!

DEMET ÖZDEMİR'DEN BRADLEY COOPER AÇIKLAMASI

ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun Türk dizilerine olan hayranlığını dile getirerek Demet Özdemir'in başarılı bir oyuncu olduğunu söylemişti. Özdemir'den konu ile ilgili ise; "Hem şaşırdık hem de sevindik" dedi.

Demet Özdemir ile Barış Arduç arasında soğuk rüzgarlar!
