 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan için acil çağrı! Ünlüler harekete geçti

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada ünlü isimler harekete geçti ve Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması sonucu yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, uzun bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Özkan için acil nakil kararı aldı.

ÜNLÜ İSİMLER UFUK ÖZKAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bergüzar Korel, Ebru Şahin, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

Ufuk Özkan için acil çağrı! Ünlüler harekete geçti

Yapılan paylaşımda; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin" mesajı yer aldı.

Ufuk Özkan için acil çağrı! Ünlüler harekete geçti

GENİŞ AİLE OYUNCULARINDAN UFUK ÖZKAN'A ZİYARET

Karaciğer nakli için hastanede tedavi altında olan Ufuk Özkan'ı Geniş Aile dizisi oyuncuları ziyaret etti. Dizide Ulvi karakteriyle yer alan Bülend Akkaş, Koyu Bilal rolüyle Fırat Tanış ve Nazan rolüyle yapımda yer alan Bihter Dinçel ziyaret etti.

Ufuk Özkan için acil çağrı! Ünlüler harekete geçti

Oyuncu Fırat Tanış Ufuk Özkan ile ve eski rol arkadaşlarıyla çektirdikleri kareyi "Bu gün sevgili kardeşimiz Ufuk’ u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" notuyla paylaştı.

