Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!

Şarkıcı Demet Akalın, dün gerçekleşen ödül töreniyle ilgili yorumlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hande Erçel'i ödül töreninde tercih ettiği kıyafet yüzünden eleştiren Demet Akalın, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 09:21

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyayı ikiye böldü. Hande Erçel2in ödül törenindeki tarzını eleştirenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın yorumunda, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.

DEMET AKALIN, HANDE ERÇEL'İN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KIYAFETİNİ BEĞENMEDİ

Ben bile bu kdr rüküş olamam naptın aşkım yaaa üfff" derken gelen eleştiriler sonrası "Kotla giderim bu kadar güzel olsam karılar yardırmış bacım ne dion ya" diyerek cevap verdi.

Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!

HANDE ERÇEL HAYRANLARI, DEMET AKALIN'A YORUM YAĞDIRDI

Son dönemde Sefo ile yaptığı düetle çok konuşulan Demet Akalın, Hande Erçel'i rüküş buldu. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini "kırıcı" bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu.

Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!

Hande Erçel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! Avukatı ilk kez konuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geniş Aile oyuncularından Ufuk Özkan'a hastanede ziyaret
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.