Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyayı ikiye böldü. Hande Erçel2in ödül törenindeki tarzını eleştirenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın yorumunda, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.
Ben bile bu kdr rüküş olamam naptın aşkım yaaa üfff" derken gelen eleştiriler sonrası "Kotla giderim bu kadar güzel olsam karılar yardırmış bacım ne dion ya" diyerek cevap verdi.
Son dönemde Sefo ile yaptığı düetle çok konuşulan Demet Akalın, Hande Erçel'i rüküş buldu. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini "kırıcı" bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu.
Hande Erçel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.