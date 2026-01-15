Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyayı ikiye böldü. Hande Erçel2in ödül törenindeki tarzını eleştirenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın yorumunda, "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" dedi.

DEMET AKALIN, HANDE ERÇEL'İN ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KIYAFETİNİ BEĞENMEDİ

Ben bile bu kdr rüküş olamam naptın aşkım yaaa üfff" derken gelen eleştiriler sonrası "Kotla giderim bu kadar güzel olsam karılar yardırmış bacım ne dion ya" diyerek cevap verdi.

HANDE ERÇEL HAYRANLARI, DEMET AKALIN'A YORUM YAĞDIRDI

Son dönemde Sefo ile yaptığı düetle çok konuşulan Demet Akalın, Hande Erçel'i rüküş buldu. Bazı kullanıcılar Akalın'ın sözlerini "kırıcı" bulurken, bazıları ise yorumun kişisel bir görüş olduğunu savundu.

Hande Erçel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.