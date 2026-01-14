Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! Avukatı ilk kez konuştu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Son olarak avukatı Berrin Ayata, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve "Sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 17:05

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, 15 Ekim'de hastaneye kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiyi ise ünlü sanatçının avukatı verdi.

FATİH ÜREK'İN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in avukatı yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı’na, hastanesi doktorları, genel müdürü, yönetici kadrosu ve tüm çalışanlarına, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz." dedi.

Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! Avukatı ilk kez konuştu

FATİH ÜREK'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği ve hastanenin açıklama yapmasının beklendiği iddia edildi.

Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! Avukatı ilk kez konuştu

Mert Siliv daha önce yaptığı paylaşımda Fatih ürek hakkında çıkan iddiaların ünlü sanatçının ailesini çok üzdüğünü belirtmiş ve "Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Fatih Ürek’in Menajeri Mert Siliv" demişti.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.