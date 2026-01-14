Yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! Avukatı ilk kez konuştu

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, 15 Ekim'de hastaneye kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiyi ise ünlü sanatçının avukatı verdi.

FATİH ÜREK'İN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in avukatı yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı’na, hastanesi doktorları, genel müdürü, yönetici kadrosu ve tüm çalışanlarına, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz." dedi.

FATİH ÜREK'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği ve hastanenin açıklama yapmasının beklendiği iddia edildi.

Mert Siliv daha önce yaptığı paylaşımda Fatih ürek hakkında çıkan iddiaların ünlü sanatçının ailesini çok üzdüğünü belirtmiş ve "Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Fatih Ürek’in Menajeri Mert Siliv" demişti.