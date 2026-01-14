Geniş Aile oyuncularından Ufuk Özkan'a hastanede ziyaret

Geniş Aile 2009 ile 2011 yılları arasında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olmuştu. Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle yer alan Ufuk Özkan karaciğer nakli sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Oyuncuyu Geniş Aile dizisi oyuncuları da yalnız bırakmadı.

GENİŞ AİLE DİZİSİ OYUNCULARINDAN UFUK ÖZKAN'A ZİYARET

Karaciğer nakli için hastanede tedavi altında olan Ufuk Özkan'ı Geniş Aile dizisi oyuncuları ziyaret etti. Dizide Ulvi karakteriyle yer alan Bülend Akkaş, Koyu Bilal rolüyle Fırat Tanış ve Nazan rolüyle yapımda yer alan Bihter Dinçel ziyaret etti.

Oyuncu Fırat Tanış Ufuk Özkan ile ve eski rol arkadaşlarıyla çektirdikleri kareyi "Bu gün sevgili kardeşimiz Ufuk’ u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" notuyla paylaştı.

UMUT ÖZKAN, ABİSİ UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMUNU BÖYLE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medyada paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Umut Özkan paylaşımında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullandı.