Gonca Vuslateri'den yeni imaj! Siyah saçlarını sarıya boyadı

Canım Ailem, Küçük Sırlar, Anne ve Aliye gibi dizilerde rol alan Gonca Vuslateri, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kızıyla olan videolarına beğeni yağan Gonca Vuslateri, son olarak ise yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

GONCA VUSLATERİ'DEN YENİ İMAJ

Gonca Vuslateri, ekranların sevilen oyuncusu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü isim, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşarak büyük bir ilgi gördü.

Uzun yıllardır siyah saçlarıyla tanınan Gonca Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı. Sosyal medya hesabından "Merhaba sarışın" diyerek paylaştığı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, ünlü oyuncunun yeni tarzına beğeni ve yorum yağdırdı.