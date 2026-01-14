Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Gonca Vuslateri'den yeni imaj! Siyah saçlarını sarıya boyadı

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, yeni imajıyla beğeni topladı. Siyah saçlarla görmeye alışık olduğumuz Gonca Vuslateri saçlarını sarıya boyadı ve yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Canım Ailem, Küçük Sırlar, Anne ve Aliye gibi dizilerde rol alan Gonca Vuslateri, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kızıyla olan videolarına beğeni yağan Gonca Vuslateri, son olarak ise yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

GONCA VUSLATERİ'DEN YENİ İMAJ

Gonca Vuslateri, ekranların sevilen oyuncusu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü isim, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşarak büyük bir ilgi gördü.

Gonca Vuslateri'den yeni imaj! Siyah saçlarını sarıya boyadı

Uzun yıllardır siyah saçlarıyla tanınan Gonca Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı. Sosyal medya hesabından "Merhaba sarışın" diyerek paylaştığı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, ünlü oyuncunun yeni tarzına beğeni ve yorum yağdırdı.

Gonca Vuslateri'den yeni imaj! Siyah saçlarını sarıya boyadı

Sıkça Sorulan Sorular

Gonca Vuslateri kaç yaşında?
2 Eylül 1986 Bursa doğumlu Gonca Vuslateri, İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol almış ve asıl çıkışını Küçük Sırlar dizisiyle yaşamıştır.
#Magazin
