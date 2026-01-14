Survivor’da hijyen krizi! Dilan Çıtak’tan şaşırtan tuvalet açıklaması

Dilan Çıtak Survivor'da ada şartlarına adapte olmakta zorlanıyor. Zaman zaman ağlayan Dilan Çıtak 12 gündür tuvaletini tuttuğunu itiraf etti. Sözleri sosyal medyada gündeme oldu.

İBRAHİM TATLISES'TEN TUVALET ÇIKIŞI

Dilan Çıtak, Survivor yarışmasında itirafıyla gündem oldu. Çıtak, "12 gündür tuvalete gitmiyorum, terleyerek eritiyorum.” dedi. Bu açıklama sosyal medyada çok defa paylaşılarak gündeme geldi.

DİLAN ÇITAK İLE BABASI İBRAHİM TATLISES ARASINDA SULAR DURULMUYOR

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bitez Adliyesi’nde ifade verdi. Tatlıses olay sonrası şikayetini geri alsada kamu davasına dönüşen süreçte kızı Dilan Çıtak’tan mahkeme huzurunda şikayetçi olduğunu dile getirdi. Sanatçının ifade vermek için Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ileri bir tarihe ertelediği de öğrenildi.

Dilan Çıtak, Survivor'da küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı. Çıtak, yarışmada "İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Tam tersi... O birileri yüzünden aslında hak ettiğim ve olmam gereken yere gelemedim" dedi.