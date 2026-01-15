Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği kürkün fiyatı belli oldu! 384 asgari ücrete denk çıktı

Uzun süredir ekranda yer almayan Serenay Sarıkaya, dün akşam gerçekleşen ödül törenine katıldı. Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, tarzıyla geceye damga vurdu. Baştan aşağıya kırmızıya bürünen Serenay Sarıkaya'nın uzun kürkünün fiyatı dudak uçuklattı.

SERENAY SARIKAYA ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Kırmızı yırtmaçlı elbisesiyle göz dolduran Serenay Sarıkaya, uzun kürküyle de dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı makyajı ve kırmızı ayakkabısıyla baştan aşağı kırmızılar içinde ödül törenine katıldı.

SERENAY SARIKAYA'NIN KÜRKÜNÜN FİYATINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Dünyaca ünlü bir markaya ait elbise ve kürkü giyen Serenay Sarıkaya üstünde adeta servet taşıdı. Serenay Sarıkaya'nın sadece kürkünün 10.7 milyon TL olduğu iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Serenay Sarıkaya'nın kürkünün fiyatının ortaya çıkmasının ardından "Bir kürke bu kadar para verilir mi?", "Bu kürkü bir tek Serenay Sarıkaya giyebilirdi", "Sanırım bu kürk 384 asgari ücrete denk" gibi yorumlar yapıldı