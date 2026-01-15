Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği kürkün fiyatı belli oldu! 384 asgari ücrete denk çıktı

Dün gece gerçekleşen ödül törenine Sinem Ünsal, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir gibi isimler damga vurdu. Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde kameraların karşısına geçerken, giydiği kürkün fiyatı ise dudak uçuklattı. Serenay Sarıkaya'nın giydiği kürkün 384 asgari ücrete denk geldiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği kürkün fiyatı belli oldu! 384 asgari ücrete denk çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 10:06

Uzun süredir ekranda yer almayan Serenay Sarıkaya, dün akşam gerçekleşen ödül törenine katıldı. Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, tarzıyla geceye damga vurdu. Baştan aşağıya kırmızıya bürünen Serenay Sarıkaya'nın uzun kürkünün fiyatı dudak uçuklattı.

SERENAY SARIKAYA ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Kırmızı yırtmaçlı elbisesiyle göz dolduran Serenay Sarıkaya, uzun kürküyle de dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı makyajı ve kırmızı ayakkabısıyla baştan aşağı kırmızılar içinde ödül törenine katıldı.

Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği kürkün fiyatı belli oldu! 384 asgari ücrete denk çıktı

SERENAY SARIKAYA'NIN KÜRKÜNÜN FİYATINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Dünyaca ünlü bir markaya ait elbise ve kürkü giyen Serenay Sarıkaya üstünde adeta servet taşıdı. Serenay Sarıkaya'nın sadece kürkünün 10.7 milyon TL olduğu iddia edildi.

Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği kürkün fiyatı belli oldu! 384 asgari ücrete denk çıktı

Sosyal medya kullanıcıları ise Serenay Sarıkaya'nın kürkünün fiyatının ortaya çıkmasının ardından "Bir kürke bu kadar para verilir mi?", "Bu kürkü bir tek Serenay Sarıkaya giyebilirdi", "Sanırım bu kürk 384 asgari ücrete denk" gibi yorumlar yapıldı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan için acil çağrı! Ünlüler harekete geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın'dan Hande Erçel'e rüküş çıkışı!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.