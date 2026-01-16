Arka Sokaklar'da beklenmedik haber! "Rıza Baba ayrıldı" iddiaları sosyal medyayı salladı

20 sezondur ekranda olan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteriyle yer alan Zafer Ergin'in son sahnede bıçaklanması diziden ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. 83 yaşındaki Zafer Ergin'in tempodan çok yorulduğu ve bu sebepten ötürü diziden ayrılmak istediği iddia edildi.

RIZA BABA, ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteriyle yer alan Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Son bölümdeki bıçaklanma sahnesi sonrası iddialar daha da artarken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise 83 yaşındaki Zafer Ergin'in artık yoğun tempoya ayak uyduramadığı için diziden ayrılmak istediği iddia edildi.

Zafer Ergin, Türk dizi tarihine damga vuran yapımın uzun soluklu olması hakkında, "Güzel senaryo, iyi bir yönetim, saf ve temiz çalışmalar... Bizim bir de reddedilmeyecek ve terk edilmeyecek seyirci kitlemiz var. Başladığımızda 10 yaşında olan çocuklar, şimdi 28’e girdi. Askerliğini bitirmiş, belki evlenmiş olabilirler. Onun için böyle bir güzellik içinde bulunmak keyif veriyor" ifadelerini kullanmıştı.