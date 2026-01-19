Erol Evgin'den Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine tepki

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki saldırgan tarafından öldürüldü. Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüpheliler hakkında yeni gelişme yaşandı. Aileyi tehdit eden 3 şüpheliye tutuklama talep edildi. Olayla ilgili sanatçı Erol Evgin'den de yeni bir paylaşım geldi.

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN ÖLÜMÜ SONRASI EROL EVGİN'DEN PAYLAŞIM

Erol Evgin yaptığı paylaşımda, "Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum; ama bir şey söylemek istediğimde de sözün bittiği yerdeyiz! Hakan Çakır Alperen Ömer Toprak Mattia Ahmet Minguzzi Atlas Çağlayan… Gencecik, pırıl pırıl çocuklar; artık yoklar. Tüm acılı ailelere sabır diliyorum. Yaşananlar hepimizin güvenliğine yapılmış bir tehdittir. Sokakların güvenliği arttırılmalıdır. Katledilen tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm insanlar için ADALET diliyorum." dedi.



ATLAS ÇAĞLAYAN'IN ÖLÜMÜNDE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Atlas ailesini tehdit eden 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmıştı.