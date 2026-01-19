Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Esra Ezmeci hakkında hapis cezası iddiası! Klinik psikolog yazısı başına iş açtı!

Psikolog ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci’nin İstanbul Beşiktaş’taki ofis tabelasında “klinik psikolog” ünvanını yetkisiz kullandığı iddia edildi. Mahkemenin, suç duyurusu sonrası Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktığı öne sürüldü. İddialara Esra Ezmeci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile cevap verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
14:44
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
15:30

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" ünvanını yetkisiz kullandığı iddia edildi. Yapılan incelemede Ezmeci'nin bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını iddia edilirken, Esra Ezmeci'den hakkında iddialara jet hızıyla cevap geldi.

ESRA EZMECİ'YE SORUŞTURMA İDDİASI

Son TV'de yer alan habere göre; Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattığı ve iddianame düzenlendiği öne sürüldü.

Esra Ezmeci hakkında hapis cezası iddiası! Klinik psikolog yazısı başına iş açtı!

İddialara göre, Esra Ezmeci'nin ifadesi alındı ve ünlü isim "klinik psikolog" ünvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

Esra Ezmeci hakkında hapis cezası iddiası! Klinik psikolog yazısı başına iş açtı!

ESRA EZMECİ HAKKINDAKİ İDDİALARA VİDEOLU CEVAP VERDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu ve 10 ay hapis cezasına hükmetti öne sürülürken, Esra Ezmeci'den videolu cevap geldi. Esra Ezmeci diplomalarını gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Esra Ezmeci hakkında hapis cezası iddiası! Klinik psikolog yazısı başına iş açtı!
#Magazin
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
