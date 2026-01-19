Esra Ezmeci hakkında hapis cezası iddiası! Klinik psikolog yazısı başına iş açtı!

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" ünvanını yetkisiz kullandığı iddia edildi. Yapılan incelemede Ezmeci'nin bu ünvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını iddia edilirken, Esra Ezmeci'den hakkında iddialara jet hızıyla cevap geldi.

ESRA EZMECİ'YE SORUŞTURMA İDDİASI

Son TV'de yer alan habere göre; Denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattığı ve iddianame düzenlendiği öne sürüldü.

İddialara göre, Esra Ezmeci'nin ifadesi alındı ve ünlü isim "klinik psikolog" ünvanını kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, tabeladaki ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

ESRA EZMECİ HAKKINDAKİ İDDİALARA VİDEOLU CEVAP VERDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu buldu ve 10 ay hapis cezasına hükmetti öne sürülürken, Esra Ezmeci'den videolu cevap geldi. Esra Ezmeci diplomalarını gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.