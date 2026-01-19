Cem Yılmaz'dan sürpriz! Emre Karayel duyurdu

Sevilen komedyen Cem Yılmaz'ın uzun zamandır merakla beklenen GORA filminin devam serisi olan G.O.R.A 4 filminin kadrosu netleşti. Cem Yılmaz'dan yeni bir proje daha geldi. Emre Karayel, Cem Yılmaz ile yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

EMRE KARAYEL İLE CEM YILMAZ'DAN SÜRPRİZ PROJE

Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.

Karayel paylaşımında, “Dedektif Reptır ‘Birlikte Gülelim’ filmimizde sevgili Cem Yılmaz, komedyen Tufan Kahkaha’ya sesiyle hayat verdi. Biz çok eğlendik, izlerken sizler de umarım çok eğlenirsiniz” ifadelerini kullandı.