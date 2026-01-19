Necdet Kökeş'in son sağlık durumuna ilişkin üzen haber! "Yapacak bir şeyimiz kalmadı"

Battal Gazi filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in beynine pıhtı attığı ve durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

NECDET KÖKEŞ'TEN ÜZEN HABER

Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Kökeş'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen haber, kardeşi Bülent Kökeş'ten geldi.

NECDET KÖKEŞ'İN BEYNİNE PIHTI ATTI

Bir sosyal medya sayfasına açıklamada bulunan Bülent Kökeş, abisi Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi. Kökeş'in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.

"YAPACAK BİR ŞEY KALMADI"

Doktorlar, "Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, yeni hastalara yer açmak adına hastanızı en geç hafta ortasına kadar almalısınız" açıklaması yaptı.