Mesut Özil ve Amine Gülşe'den müjdeli haber! 3. bebek geliyor

2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe, ilk çocuğunu 2020 yılında ikinci çocuğunu ise 2022 yılında dünyaya getirdi. Eda ve Ela adında iki kızları olan ünlü çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

AMİNE GÜLŞE VE MESUT ÖZİL'DEN ÇOCUK MÜJDESİ

Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşayan Mesut Özil ile Amine Gülşe'den üçüncü çocuk müjdesi geldi.

Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi.