Edirne'de cezaevinden kaçan mahkum paniği! Mahalleli firariyi dövdü

Edirne Yeniimaret Mahallesi'nde cezaevinden kaçtığı belirlenen bir firarinin müstakil evlerin bahçelerinden atlayarak bir eve sığınması, bölge halkına büyük korku yaşattı. Karşısında yabancı bir şahsı gören ev sahibi kadının baygınlık geçirdiği olayda, durumu fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin yakalanışı sırasında çıkan arbedeyi dağıtmak isteyen polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olayın tanıklarından Şeref Dindoruk yaşananları, "Adam bir kadının evine giriyor. Kadın korkudan yere düşüyor. Büyük panik yaşandı" sözleriyle aktarırken, polis tarafından linçten kurtarılan mahkum emniyete götürüldü.