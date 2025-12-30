Menü Kapat
Son Dakika Gündem
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Eşini işkence ederek öldürdü: Cinayeti izleyen çocukları kaçırdı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 11 günlük izinle cezaevinden çıkan Okay Gür dini nikahlı eşi Rojda Yakışıklı'yı boğarak katletti. Katil zanlısının iki eşini arayarak ölüm tehditlerinde bulunduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki genç kadının yengesi ve ablası, dehşet dolu anları anlattı.

IHA
30.12.2025
09:40
30.12.2025
09:54

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dehşet yaşandı. Cezaevinden 11 günlük izne çıkan Okay Gür, eski eşlerini arayarak ölüm tehditleri yağdırdı. Saldırgan, izne çıktığı gibi 3 çocuk annesi Rojda Yakışıklı'yı işkence ederek öldürdü. İşkencelerin ardından 28 yaşındaki genç kadını boğan Gür, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yakışıklı'nın yengesi ve ablası, dehşet dolu anları anlattı.

"İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRMÜŞ"

Rojda'nın yengesi Sema Erdem, yaptığı açıklamada, Okay Gür'ün izne geldiğini, gelir gelmez eşlerini arayıp ölümle tehdit ettiğini söyledi. Buna yönelik Rojda'yı kontrol ettiklerini belirten Erdem, eve geldiklerini ve 17.30 sıralarında bu olayın olduğunu ifade etti. Erdem, Okay'ın, eşini ambara götürüp işkence yaparak öldürdüğünü aktararak, "27-28 Aralık tarihinde oluyor. Bir akrabamız başka bir köyden buraya gelirken Rojda'ya uğrayalım diyerek orada Rojda'yı soruyor. Eşi, ‘Haberim yok diyor.' ‘Rojda, ailesinin evine gitmiş olabilir' diyor. Sonra amcasının oğlu buraya geliyor Rojda nerede diye soruyor. Bunlar diyor; ‘Rojda'nın eşi eve gelmiş, buraya gelmesi mümkün değil. Kendi evindedir.' Rojda'nın amcasının oğlu da diyor k, eşi bize demiş babasının evine gitmiş. Rojda yok, kayıp diye artık erkeklere duyurduk. Zaten daha önce de tehdit etmiş, eşi kesin ona bir şey yapmış diye duyurduk" dedi.

"EŞİNİ BOĞUP TORBAYA KOYMUŞ"

"Eşini aradık, sorduk. Eşi de sürekli haberim yok, haberim yok, karakola haber vermeyin diyor. Bizde dayanamadık karakola haber verdik" diyen Erdem, "Haber verdiğimizi öğrendikten sonra da kendisi araç çağırıyor. Eşini boğarak, kafasına darbe vurarak torbaya koyuyor. Bazı bölgelerinde işkence belirtileri vardı. Burada yakın bir yerlere getirip gömüyor. Kumasının yardımı da var, büyük eşinin. Büyük eşinin oğlunun parmağı da var. Bunlar hepsi kanıtlanmış, ispatlanmış. Karakolda da söylendi. Oğlu 15 yaşında, kendisi de karakolda itiraf etmiş. Babam böyle böyle yaptı diye. Hepimiz, kardeşleri hepsi ayaklandı" diye konuştu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞ

Böyle insanların bırakılmasını istemediklerini vurgulayan Erdem, "Bırakıldıkça da kadınlar bu şiddeti, ölümü görüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. 11 günlük bir izne çıkmış. Çıkar çıkmaz da bu olayı yaptı. Üç çocuğu var. İki kız, bir erkek çocuğu var. Oğlu 6 yaşında, en büyük kızı 10 yaşında, diğeri de 9 yaşında. Zaten büyük kızı görmüştü. Kimin parmağı varsa, kim ona yardım etmişse hepsinin çıkmasını istiyoruz. Rojda, eşi çıktıktan sonra karakola haber veriyor. Eşim beni tehdit etmiş diye haber veriyor. Suçlu bir insan, hapisten çıkmış" şeklinde konuştu.

ANNELERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRMÜŞLER

Her iki eşinin de Okay Gür'ü şikayet ettiğini kaydeden Erdem, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Kızı görmüş, bildiği için de kaçırmış. Oğlunu, büyük kızını bir araca alıp kaçırmış. Bunlar hepsi çıktı. Bismil'de yakalanmıştı. Devletimden rica ediyorum, her üç çocuğunu da ne üvey anneye, ne de en yakınına teslim edilmesin, devlet korumasında olmasını istiyorum. Annenin başına bu gelmişse, çocukların başına da gelebilir."
Rojda'nın ablası Medine Çelik ise "Ablasıyım, sonradan geldim. Kardeşim tehdit edildiğini söylemiş. Kardeşimin hakkı kalmasın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan zanlı Gür'ün, "uyuşturucu" suçundan yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğu, açık cezaevine geçtiği bu kapsamda 11 günlük izin hakkından yararlandığı öğrenildi.

