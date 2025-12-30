Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir? İbrahim Gümüştekin sağlık durumu, neden vuruldu?

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir, sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Genç FB Anadolu Grubu tribün lideri İbrahim Gümüştekin Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin'in hastaneye kaldırılarak tedavi alındığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor.

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN KİMDİR?

İbrahim Gümüştekin Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün grubunun lideri olarak biliniyor. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan İbrahim Gümüştekin bugün (30 Aralık 2025 Salı) İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırı sabah saatlerinde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, saldırının nedeni ve şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN SAĞLIK DURUMU, NEDEN VURULDU?

İbrahim Gümüştekin'in yaşadığı saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İbrahim Gümüştekin'in sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.