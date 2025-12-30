Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı

Gümüş fiyatları 2025 yılı içerisinde çok kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirmişti ve tarihi rekorunu kırmıştı. Bu yüksek seviyelerde birçok yatırımcı kazancını nakite çevirmek ve özellikle yıl sonunda nakit ihtiyacını gidermek için satış yaptı. Yaşanan bu durum gümüş için fiyatı aşağı çekti.

Ons başına 83,97 dolara kadar yükselen gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 geriledi ve 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Bu sert kaybın ardından gümüş, bu sabah yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar civarında işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN YIKILDI

Gümüş, altın gibi “güvenli liman” varlığı olarak algılanıyor. Ancak ekonomik veriler ve faiz beklentileriyle ilgili haberlerin ardından yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi ve güvenli limanlara olan talep azaldı. Bu da gümüş fiyatını baskıladı.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş genellikle teknik bir düzeltme olarak görülüyor; yani uzun vadeli bir kırılma olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlar gümüş için yaşanan güçlü rallinin ardından normal bir geri çekilme olduğunu ifade ediyor ve 2026 yılında yeniden yükselişlerin görüleceğini belirtiyor.