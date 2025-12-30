Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı

2025 yılı değerli metaller için oldukça hareketli geçti. Ons başına 83,97 dolara kadar yükselerek rekora imza atan atan gümüş, birden çakılarak 74 dolara indi. Uzmanlar gümüş için bu sert düşüş konusunda yatırımcıları uyarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 09:16

Gümüş fiyatları 2025 yılı içerisinde çok kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirmişti ve tarihi rekorunu kırmıştı. Bu yüksek seviyelerde birçok yatırımcı kazancını nakite çevirmek ve özellikle yıl sonunda nakit ihtiyacını gidermek için satış yaptı. Yaşanan bu durum gümüş için fiyatı aşağı çekti.

Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı

Ons başına 83,97 dolara kadar yükselen gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 geriledi ve 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Bu sert kaybın ardından gümüş, bu sabah yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar civarında işlem görüyor.

Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı

GÜVENLİ LİMAN YIKILDI

Gümüş, altın gibi “güvenli liman” varlığı olarak algılanıyor. Ancak ekonomik veriler ve faiz beklentileriyle ilgili haberlerin ardından yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi ve güvenli limanlara olan talep azaldı. Bu da gümüş fiyatını baskıladı.

Gümüş sert çakıldı! Elinde gümüş olanlar için uzmanlardan 2026 uyarısı

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş genellikle teknik bir düzeltme olarak görülüyor; yani uzun vadeli bir kırılma olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlar gümüş için yaşanan güçlü rallinin ardından normal bir geri çekilme olduğunu ifade ediyor ve 2026 yılında yeniden yükselişlerin görüleceğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı
Dev bankadan altın için ralli uyarısı! Rekor fiyat için tarihi verdi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.