Dev bankadan altın için ralli uyarısı! Rekor fiyat için tarihi verdi

2026 YILINI NASIL BİTİRECEK?

UBS raporunda, yılın son çeyreği için de bir projeksiyon yer aldı. Yılın ilk üç çeyreğinde 5.000 doları test etmesi beklenen değerli metalin, 2026 sonunda bir miktar dengelenerek yılı 4.800 dolar seviyelerinde kapatması öngörülüyor.

