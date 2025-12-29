Menü Kapat
Dev bankadan altın için ralli uyarısı! Rekor fiyat için tarihi verdi

Aralık 29, 2025 16:07
1
altın fiyatları

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, yılın son günlerinde altın fiyatları için çok çarpıcı bir tahminde bulundu. Banka fiyat tahminini yukarı yönlü revize ederek 2026 yılında ons altının 5.000 dolar barajını aşacağını öngördü.

2
İsviçreli banka UBS

Küresel piyasaların yakından takip ettiği İsviçreli banka UBS, emtia piyasalarına yönelik raporunu yukarı yönlü güncelledi.
 

3
altın yatırımcıları

ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİ

2025’in son haftasında gelen revize, altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek cinsten. Banka, daha önceki "iyimser" tahminlerini "çok daha güçlü" beklentilerle değiştirdi.
 

4
UBS analistleri

2026 YILINDA RALLİ BEKLENTİSİ

UBS analistleri, 2026 yılının büyük bölümünde altında yukarı yönlü sert hareketler bekliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, 2026'nın mart, haziran ve eylül aylarını kapsayan ilk üç çeyreği için ons altın fiyat hedefi güncellendi.
 

5
altın ralli

Daha önce bu periyot için 4.500 dolar seviyesini işaret eden UBS, hedefini 500 dolar birden artırarak 5.000 dolar/ons seviyesine yükseltti. Bu tahmin, altının önümüzdeki 9 ay boyunca tarihi zirveleri zorlayabileceği anlamına geliyor.
 

6
UBS altın tahmini

2026 YILINI NASIL BİTİRECEK?

UBS raporunda, yılın son çeyreği için de bir projeksiyon yer aldı. Yılın ilk üç çeyreğinde 5.000 doları test etmesi beklenen değerli metalin, 2026 sonunda bir miktar dengelenerek yılı 4.800 dolar seviyelerinde kapatması öngörülüyor.
 

7
altın talebi

Bu revizyon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve merkez bankalarının altın talebinin 2026 yılında da devam edeceği şeklinde yorumlandı.
 

