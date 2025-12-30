Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Dün Yalova'da 6 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından terör örgütünün Türkiye'deki bir hücresi daha deşifre edildi.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

Yılbaşında terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'a Ankara'da operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen DEAŞ mensuplarının yakalanması için harekete geçildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.