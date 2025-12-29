Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise silahlı saldırı: Yaralılar var

Kategoriler
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan operasyon devam ederken, Bursa'da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.