Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

Yalova'da DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristler, polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, polis memurlarından Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker şehit oldu. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

"BASKIN SIRASINDA EV ÇOK KALABALIKTI"

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında son 1 yıldır terörist Zafer Umutlu ile eşi ve çocuğunun kaldığını anlatan mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi.

4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen bir baskında ilk kez teröristi o zaman gördüğünü aktaran Ayvaz, "o zaman evde 3 kişilerdi eşi ve çocuğu vardı. Evde bir oturma gurubu, bir çocuk odası ve yatak odası vardı normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış o zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yalova'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun aylar öncesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde konum belirterek video paylaştığı ortaya çıktı. Teröristin bir başka paylaşımında ise üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saatini paylaştığı görüldü. Paylaşımda "Ben kinimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiç bir kafire göz yummayacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.