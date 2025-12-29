Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerimize başsağlığı mesajı!

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada 8 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan 3 polisimizin şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan operasyonda 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Acı haberin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerimize başsağlığı mesajı!
Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şüphelilerin açtığı ateş sonucu 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Saldırının ardından siyasilerden başsağlığı mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

https://x.com/RTErdogan/status/2005579615088070921?s=20

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

https://x.com/NumanKurtulmus/status/2005564846540980531?s=20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/2005566304741466420?s=20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2005578510006378658?s=20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

https://x.com/yilmaztunc/status/2005570809977315491?s=20

MASAK'ın radarına takıldı! DAEŞ'in para ağı çökertildi
