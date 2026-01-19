Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kar yağışı sürecek! Buzlanmaya dikkat

Sabaha kar yağışıyla uyanan İstanbul'a Meteoroloji, AKOM uyarıları sonrası valilikten bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği yeni açıklamasında vatandaşlara don ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısı yaptı.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kar yağışı sürecek! Buzlanmaya dikkat
Meteoroloji, AKOM ve valiliğin uyarıları sonrası İstanbul bugün kara büründü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı işe gitmek isteyen vatandaşları zorladı, trafiği felç etti. İstanbul ve birçok ilden kar manzaraları gelirken AKOM yaptığı açıklamada, şehir merkezinde sıcaklığın 1 dereceye, kırsal bölgelerde ise eksi 3 dereceye kadar gerileyeceğini bildirmişti.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kar yağışı sürecek! Buzlanmaya dikkat

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kar yağışı sürecek! Buzlanmaya dikkat

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kar yağışı sürecek! Buzlanmaya dikkat

''BUZLANMA VE DONA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI''

Yarına ilişkin meteorolojik tahmine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

https://x.com/TC_istanbul/status/2013200713636077819

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek
