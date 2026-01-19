Menü Kapat
 Özge Sönmez

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı başladı. AKOM yaptığı açıklamada İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısını yineledi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların eksi 3'e kadar düşeceği, öğle saatlerine kadar da kar yağışının kuvvetleneceği bildirildi. İşte detaylar...

Özge Sönmez
19.01.2026
09:16
19.01.2026
09:53

Meteoroloji, ve valiliklerden yapılan uyarıların ardından dahil birçok ilde etkisini gösterdi. İstanbul'da vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar milim milim ilerlerken, trafik yoğunluğu da yüzde 80 olarak kaydedildi. AKOM kentte devam eden kar yağışı ile ilgili yeni uyarılarını sıraladı.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek

SICAKLIK EKSİ 3 DERECEYİ GÖRECEK

AKOM yaptığı açıklamada, şehir merkezinde sıcaklığın 1 dereceye, kırsal bölgelerde ise eksi 3 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi. Dondurucu havanın etkili olacağı bildirilirken, kuvvetli kar yağışının devam edeceği saat de açıklandı.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek

"ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KUVVETLENECEK"

AKOM yaptığı açıklamada, "Güne şehir merkezinde 1°C, kırsal bölgelerde -3°C’lere gerileyen dondurucu ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başlandı. Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek
