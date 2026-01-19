AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek

Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden yapılan uyarıların ardından İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul'da vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar milim milim ilerlerken, trafik yoğunluğu da yüzde 80 olarak kaydedildi. AKOM kentte devam eden kar yağışı ile ilgili yeni uyarılarını sıraladı.

SICAKLIK EKSİ 3 DERECEYİ GÖRECEK

AKOM yaptığı açıklamada, şehir merkezinde sıcaklığın 1 dereceye, kırsal bölgelerde ise eksi 3 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi. Dondurucu havanın etkili olacağı bildirilirken, kuvvetli kar yağışının devam edeceği saat de açıklandı.

"ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KUVVETLENECEK"

AKOM yaptığı açıklamada, "Güne şehir merkezinde 1°C, kırsal bölgelerde -3°C’lere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başlandı. Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.