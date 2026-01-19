İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün yurt genelinde kar yağışı görülecek. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı tüm yurtta düşerken, yağışların da Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetleneceği bildirildi.
Yayımlanan 5 günlük rapora göre; Bugün İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini arttıracak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, İstanbul'da yağışlar bugün son bulacak. Diğer illerde ise çarşamba günü kar yağışına mola verilse de perşembe gününden itibaren yine kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.
Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Amasya hariç) bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı