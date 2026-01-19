Menü Kapat
İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Yağışlar ise Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetlenecek. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü 19 Ocak Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün yurt genelinde görülecek. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı tüm yurtta düşerken, yağışların da Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetleneceği bildirildi.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK

Yayımlanan 5 günlük rapora göre; Bugün İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini arttıracak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, İstanbul'da yağışlar bugün son bulacak. Diğer illerde ise çarşamba günü kar yağışına mola verilse de perşembe gününden itibaren yine kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde ve olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak

19 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Amasya hariç) bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

