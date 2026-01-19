Menü Kapat
TGRT Haber
 19.01.2026

Bursa'da kar yağışı yol kapattı! Oylat Kaplıcaları'nda 20 araç mahsur kaldı

Bursa İnegöl'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. Yolda tatilcilere ait 20 aracın mahsur kalması üzerine ekipler çalışma başlatarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

İnegöl merkez ile kırsal mahallelerinde bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla gece de devam ederken, Oylat Kaplıcaları'na giden tatilciler, dönüş yolunda mahsur kaldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bursa'da kar yağışı yol kapattı! Oylat Kaplıcaları'nda 20 araç mahsur kaldı

SÜRÜCÜLERE UYARI

Ekiplerin çalışmalarıyla yol açılırken yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

#Yaşam
