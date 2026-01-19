Bursa'da kar yağışı yol kapattı! Oylat Kaplıcaları'nda 20 araç mahsur kaldı

Kategoriler
İnegöl merkez ile kırsal mahallelerinde bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla gece de devam ederken, Oylat Kaplıcaları'na giden tatilciler, dönüş yolunda mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmalarıyla yol açılırken yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.